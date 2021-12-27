Общество

Новогодний праздник устроили для детей из островского центра соцобслуживания

В преддверии праздников депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак и неравнодушные жители города Пскова подготовили новогодний сюрприз для детей и подростков из Центра социального обслуживания Островского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении партии «Справедливая Россия - За правду».

Воспитанники учреждения заранее написали письма со своими желаниями Деду Морозу, после чего Олег Брячак через социальные сети запустил флешмоб по сбору подарков, в котором и сам принял участие. В течении нескольких дней в офис партии приходили неравнодушные псковичи. «Люди приносили подарки и каждый отказывался фотографироваться и называть свое имя, подтверждая идею того, что добро нужно делать молча», - отметили в отделении партии.

Праздник с вручением подарков детям устроили Дед Мороз - Олег Брячак, Снегурочка и аниматор в костюме зайца. «Я очень благодарен тем людям, которые отозвались, а особенно им, конечно, благодарны те дети, чьи желания будут исполнены», – подчеркнул организатор акции Олег Брячак.