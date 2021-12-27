Общество

Использовать небьющиеся украшения для новогодней ели советуют псковичам

И настоящая, и искусственная новогодняя ель может стать причиной пожара. Об этом жителям города Пскова напомнили в комитете по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации города.

«Подготовка к празднованию Нового года идет полным ходом – во многих домах уже стоят елки, украшенные электрическими гирляндами. Для того, чтобы праздничные дни не были омрачены бедой, необходимо обратить особое внимание на соблюдение требований пожарной безопасности», - отметили в городской администрации.

Так, горожанам рекомендуют не устанавливать ель вблизи электрических, отопительных приборов и источников открытого огня (каминов, газовых плит). «Надо помнить, что еловая хвоя вспыхивает мгновенно. Ель необходимо устанавливать на устойчивом основании так, чтобы ветви не касались стен и потолка, ее не следует ставить в проходах и около выходов», - отметили в администрации.

При выборе искусственной ели советуют отдать предпочтение моделям, имеющим противопожарную пропитку (эта информация должна быть указана на упаковке). Чтобы ель не могла опрокинуться, она должна быть правильно собрана и надежно установлена, а игрушки равномерно на ней распределены. В комнате, где стоит ель, дети и животные должны находиться только под присмотром взрослых. Для безопасности ель лучше нарядить легкими небьющимися украшениями – бантами, шишками, шарами из стеклопластика.

Гирлянды для украшения ели должны быть сертифицированы, заводского изготовления и приобретены только в специализированных магазинах, а также должны быть оснащены предохранителями, без них при скачках напряжения может возникнуть перегрев и возгорание проводки. «Никогда не включайте гирлянду при наличии оголенных проводов, самодельных соединений. Элементы гирлянды не должны соприкасаться с "дождиком", потому что металлизированная фольга может замкнуть проводку. В домашних условиях рекомендуется использовать украшения, в которых количество огней не превышает 50», - заметили в администрации.

При малейшем подозрении на неисправность в елочном освещении (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение) рекомендуют немедленно выключить ее.

«Не используйте свечи, бенгальские огни и прочие новогодние атрибуты с открытым источником огня в качестве иллюминации ели. Не украшайте елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида. В случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно звоните в единую службу спасения по телефону: 112», - добавили в администрации.