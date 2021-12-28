Общество

По 150 тысяч рублей заплатят лучшим медработникам Псковской области

В Псковской области проведут областной конкурс «Лучший медицинский работник». Соответствующий указ губернатора от 24 декабря 2021 года №212-УГ опубликован 28 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Конкурс проводится среди медработников организаций, подведомственных региональному комитету по здравоохранению. По его итогам будут определены 10 победителей, каждому выплатят 150 тысяч рублей.

Условия участия в конкурсе: гражданство РФ, стаж работы в здравоохранении не менее 5 лет, отсутствие неснятых дисциплинарных взысканий, участник не признавался ранее призером. Конкурс будет проходить в два этапа: рассмотрение документов и онлайн-голосование.

Конкурс планируется проводить ежегодно.

Отметим, согласно пункту 26 положения выплата премии губернатора в случае смерти победителя не осуществляется.