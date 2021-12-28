Общество

Дед Мороз специального назначения посетил печорский центр помощи детям

В преддверии Нового года псковские росгвардейцы проводят праздничные мероприятия для детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В рамках всероссийской акции «Дед Мороз специального назначения», военнослужащие и сотрудники ведомства посетили Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района. Детей поздравили с наступающим Новым годом и вручили им подарки.

«Каждый ребенок должен помнить, что мы всегда рядом. Желаю вам в преддверии праздника неиссякаемой жизненной энергии, крепкого здоровья, побольше улыбок, а преподавательскому составу учреждения – успеха, энтузиазма и творческого вдохновения», – сказал офицер управления.

В завершение мероприятия заместитель директора Центра помощи детям Галина Печникова выразила благодарность гостям за оказанную помощь и надежду на дальнейшее сотрудничество.