Общество

Еще 145 жителей Псковской области заразились коронавирусом, семеро умерли

145 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 28 декабря. За все время пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 71 121 человека, сообщается в официальном Telegram-канале области.

За сутки выздоровели 633 пациента (всего — 66 407). Скончались еще семеро (всего — 1246). Специалисты провели 1332 исследования (всего — 712 372).

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах: