Еще 145 жителей Псковской области заразились коронавирусом, семеро умерли

145 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 28 декабря. За все время пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 71 121 человека, сообщается в официальном Telegram-канале области.
За сутки выздоровели 633 пациента (всего — 66 407). Скончались еще семеро (всего — 1246). Специалисты провели 1332 исследования (всего — 712 372).
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
- Псков – 23534
- Великие Луки – 11382
- Бежаницкий район – 753
- Великолукский район – 1886
- Гдовский район – 1158
- Дедовичский район – 1701
- Дновский район – 561
- Красногородский район – 693
- Куньинский район – 635
- Локнянский район – 536
- Невельский район – 2910
- Новоржевский район – 853
- Новосокольнический район – 1965
- Опочецкий район – 2243
- Островский район – 3141
- Палкинский район – 683
- Печорский район – 1570
- Плюсский район – 1130
- Порховский район – 2265
- Псковский район – 5910
- Пустошкинский район – 756
- Пушкиногорский район – 863
- Пыталовский район – 791
- Себежский район – 1653
- Стругокрасненский район – 1043
- Усвятский район – 460.