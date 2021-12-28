Общество

В Островском районе проходит всероссийская акция «С Новым годом, ветеран»

В преддверии новогодних праздников представители Островского местного отделения партии «Единая Россия» посещают ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

Фото здесь и далее: администрация Островского района

Так, в рамках всероссийской акции «С Новым годом, ветеран!» глава Островского района Дмитрий Быстров поздравил с наступающим праздником и вручил подарок фронтовику Сергею Степанову, которому 27 сентября исполнилось 100 лет.

Он родился в 1921 году в деревне Захново Островского района, в 1940 году окончил Псковское землемерное училище, а 12 апреля 1941 года его призвали в армию. Во время Великой Отечественной войны Сергей Степанов служил в саперных частях, воевал в составе Волховского, 2-го Прибалтийского, 3-го Белорусского фронтов. За 5 лет от рядового дослужился до старшего лейтенанта, а после войны работал военруком.

«Несмотря на свой солидный возраст, ветеран по-прежнему жизнерадостен и активен, прекрасно помнит все даты и события прожитых лет», - отметили в администрации.

Также глава района навестил проживающего в Острове участника Великой Отечественной войны Петра Смирнова. Поздравляя его с наступающим Новым годом и вручая ему подарок, руководитель муниципалитета пожелал ветерану крепкого здоровья, благополучия, бодрости, а родственникам высказал слова благодарности за душевную заботу.

Петра Смирнова награжден боевыми наградами, в том числе медалью за отвагу. На фронт он попал в 1944 году и воевал в составе 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов артиллеристом в должности командира орудия по уничтожению танков. Кроме того, ветеран принимал участие в освобождении от немецко-фашистских захватчиков прибалтийских республик. В результате тяжелого ранения Петр Смирнов лечился в госпитале, а потом вновь продолжил службу в действующей армии. В 1948 году он окончил последний курс Псковского сельхозтехникума, где учился еще до войны, и получил диплом по специальности «Полеводство и льноводство».

«Более 30 лет ветеран трудился в Островской льносемстанции, которую и возглавлял. Вклад этой организации в сельскохозяйственную отрасль неоднократно оценивали на ВДНХ высокими правительственными наградами», - рассказали в администрации.

Также Дмитрий Быстров зашел в гости к Леониду Рыбакову - почетному гражданину муниципального образования «Островский район». Ветеран поблагодарил за визит и поделился воспоминаниями о своей трудовой жизни, а также рассказал о своем видении происходящих в мире и стране общественно-политических процессов.

Леонид Рыбаков более 40 лет проработал руководителем колхоза имени Ленина, был первым заместителем председателя райисполкома Островского района. За умелое руководство коллективом и активную общественную работу его наградили правительственными наградами: в 1989 году – медалью за преобразование Нечерноземья РСФСР, в 1995 году ему присвоили почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». Кроме того, ветерана неоднократно отмечали грамотами областной и районной администраций.

Активисты поздравили с наступающими новогодними праздниками и вручили подарки Александре Ушатовой, Людмиле Васильевой, Дмитрию Бурматову. Личные посещения ветеранов проходили при строгом соблюдении всех мер безопасности, уточнили в администрации.

«Акция ”С Новым годом, ветеран!” - очень нужное и важное мероприятие. Ветераны просто светятся от радости, вместе с родственниками от души благодарят за оказанное внимание и простое человеческое общение. В свою очередь мы заряжаемся их добротой, оптимизмом, стойкостью, трепетным отношением к своей родине, желанием изменить мир к лучшему», - сказал Дмитрий Быстров.