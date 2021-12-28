Общество

Первый офис Сбербанка нового формата открыли в Пскове

Сбербанк представил первый офис нового формата в Пскове на улице Рокоссовского, 36а. Теперь, наряду с финансовыми услугами, клиенты банка смогут воспользоваться самыми популярными решениями экосистемы Сбера, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В новом офисе можно протестировать и купить компоненты умного дома: смарт-лампочки и розетки Sber, умную медиаприставку SberBox, смарт-дисплей SberPortal, ТВ-медиацентр с умной камерой SberBox Top. Кроме того, посетители могут подключиться к мультимедийному сервису Okko и мобильному оператору СберМобайл, отправить посылку, получить заказ из СберМегаМаркета или интернет-магазина через пункт выдачи и постамат СберЛогистики.

Менеджеры банка проконсультируют по предложениям экосистемы, помогут подключить выбранный посетителем сервис или провести финансовую операцию.

Также в офисе установлены банкоматы нового поколения. Они обладают расширенным функционалом, в частности, распознают биометрические данные клиента и понимают его предпочтения.

«Сейчас мы создаем совершенно другое представление о клиентском сервисе. Благодаря сотрудникам банка псковичи в офисе смогут решить целый ряд своих вопросов и не только финансовых. Кроме широкого выбора офлайн и онлайн-сервисов, посетителям предложат выпить кофе или зарядить мобильный телефон. Мы уверены, что жители Пскова оценят возможности нового формата и будут приходить к нам чаще в следующем году», - отметила управляющий Псковским отделением ПАО Сбербанк Анна Тарасенко.

В день открытия новый офис Сбера в Пскове посетили помощник первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака, депутат Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян и глава администрации города Пскова Борис Елкин. Экскурсию по отделению им провела управляющий Татьяна Магомадова.

«Замечательный сегодня открыли офис, понравился современный ремонт, но главное, что Сбербанк вводит здесь "правило одного окна" для оказания услуг. Решение правильное, я думаю, псковичи его оценят, ведь все хотят получать услуги максимально быстро и качественно», - заметил Борис Елкин.

В 2021 году в Сбербанке стартовала программа модернизации офисов. На Северо-Западе работают уже 63 подразделения нового формата. В новых офисах Сбер представлен не только в новом бренде, но и в принципиально новом формате обслуживания клиентов. Здесь можно, как и прежде, получить полный спектр финансовых услуг, а также заказать умные устройства от SberDevices, товары на СберМегаМаркете, подключить Окко, СберМобайл и другие сервисы экосистемы.

«Переформатированные офисы удивляют постоянных клиентов банка и привлекают новых, меняют стереотипы и открывают новые возможности. Причем мы ведем мониторинг популярных сервисов экосистемы и предлагаем самые востребованные, чтобы посетителям было комфортно получить их в одной точке», - отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

В 2022 году Сбербанк планирует нарастить количество переформатированных офисов в СЗФО до сотни.