Общество

15% жителей СЗФО поменяли свое мнение в пользу вакцинации - опрос

Служба исследований онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников и компания «Росгосстрах» провели опрос среди жителей регионов Северо-Западного федерального округа и выяснили, как изменилось их отношение к вакцинации от COVID-19. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Так, 33% опрошенных ответили, что всегда были за вакцинацию и это достаточно низкий показатель среди других регионов, отметили эксперты. Для сравнения, в среднем по стране доля всегда поддерживающих вакцинацию равна 37%. При этом среди работников 36% всегда были против вакцинации и остаются с этим мнением сейчас. Кроме того, 16% респондентов раньше были за вакцинацию, а теперь стали ее противниками. Однако 15% опрошенных, наоборот, в последнее время стали ратовать за вакцинацию.

Больше других ратуют за вакцинацию и никогда не меняли своего положительного отношения к ней представители сферы закупок (53%), медики (49%), ИТ-специалисты (48%), банковские служащие (47%) и опрошенные HR-специалисты (46%). Никак не изменилось и все равно остается отрицательным отношение к вакцинации у респондентов из рабочей сферы (47%), производственников, работников сферы продаж и ресторанно-гостиничного бизнеса (по 42% в каждой сфере).

Помимо этого, отношение к вакцинации — положительное или скептическое — часто не зависит от страны-производителя вакцины, и появление в России зарубежных вакцин не сильно повлияло бы на ситуацию. Так, лишь 7% опрошенных точно бы привились, если бы у них был доступ к зарубежной вакцине, еще 20% скорее всего привились бы рано или поздно, а у 55% опрошенных на Северо-Западе отношение не изменилось бы никак.

59% жителей СЗФО, что COVID-19 нужно включать в лечение по ДМС, одного ОМС здесь не хватает, но 14% придерживаются обратной точки зрения, остальные затруднились ответить.

74% жителей СЗФО рассказали, что и раньше, и сейчас соблюдают меры безопасности - носят маски и перчатки, пользуются антисептиками, моют руки, стараются соблюдать режим самоизоляции. В компании подчеркнули, что это самый высокий показатель по России (в среднем по стране – 65%). Кроме того, 9% респондентов стали соблюдать эти меры еще более тщательно. При этом 10% опрошенных ответили, что честно старались соблюдать раньше меры безопасности, но устали от этого и больше вообще не соблюдают.