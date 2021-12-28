Общество

Псковская гордума намерена вернуть право согласовывать назначение заместителей сити-менеджера

Псковская городская Дума обжалует решение областного суда о лишении полномочий представительного органа власти согласовывать назначение заместителей главы администрации Пскова. Об этом сообщила глава города Пскова Елена Полонская в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Каждый занимается своей работой. У прокуратуры своя работа, у нас — своя. Мы, как орган представительной власти, представляем интересы населения, жителей города. Какое решение примет суд, такое и будет. В защиту интересов жителей нашего города будет подана апелляция», - сказала она.

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Напомним, 13 декабря областной суд лишил гордуму полномочий согласовывать назначение заместителей главы администрации Пскова.

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Ранее Псковская городская Дума отклонила протест прокурора города по поводу Устава Пскова. Надзорное ведомство в своем протесте указывало на то, что считает незаконными полномочия Думы по согласованию, назначению заместителей главы администрации.