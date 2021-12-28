Псковская гордума намерена вернуть право согласовывать назначение заместителей сити-менеджера

Псковская городская Дума обжалует решение областного суда о лишении полномочий представительного органа власти согласовывать назначение заместителей главы администрации Пскова. Об этом сообщила глава города Пскова Елена Полонская в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).
Напомним, 13 декабря областной суд лишил гордуму полномочий согласовывать назначение заместителей главы администрации Пскова.
Ранее Псковская городская Дума отклонила протест прокурора города по поводу Устава Пскова. Надзорное ведомство в своем протесте указывало на то, что считает незаконными полномочия Думы по согласованию, назначению заместителей главы администрации.