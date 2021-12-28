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Новейшая медицинская техника от компании «Медэк Старз»

Компания «Медэк Старз» рада предложить своим клиентам расширенный ассортимент инновационного медицинского оборудования. В современных клиниках, врачебных и косметологических кабинетах оно позволяет максимально точно диагностировать заболевания, проводить оперативные вмешательства и последующую реабилитацию. На высокотехнологичной площадке можно воспользоваться фильтром, введя необходимые параметры для поиска медтехники.

Как подобрать оборудование для оснащения клиники?

Область медицины предусматривает множество направлений работы, где требуются специализированные аппараты и расходные материалы. В связи с этим среди магазинов медтехники так мало дистрибьюторов, позволяющих оснастить клинику под ключ.

В интернет-магазине «Медэк Старз» представлено инновационное оборудование для разных областей медицины - техника для фиксации жизненно важных показателей человека (кардиограф, монитор слежения и другие); реанимационные аппараты (дефибриллятор, ИВЛ и другие); лазерная, ультразвуковая техника для лечения, переливания крови; хирургические аппараты; диагностическое оборудование (томограф, электрокардиограф и другие); техника для оказания первой медицинской помощи, транспортировки больных.

В отличие от конкурентов, маркетплейс сотрудничает с десятками ведущих производителей по всему миру. Это позволяет клиентам приобрести все необходимое для оснащения клиники в одном месте.

«Медэк Старз» — маркетплейс медтехники №1 в России

Компания является официальным дистрибьютором медоборудования в России. Медицинская техника поступает на онлайн-витрину напрямую от производителей, что позволяет «Медэк Старз» сохранять выгодные для покупателей цены.

Маркетплейс предлагает несколько актуальных услуг:

оснащение клиники или кабинета под ключ новейшим оборудованием;

доставка, введение в эксплуатацию и обучение персонала работе с техникой;

оборудование в лизинг;

рассрочка при покупке на сумму от 1 млн руб.

Благодаря гибким ценам, широкому ассортименту и внимательному отношению к каждому клиенту компании удается удерживать ведущие позиции на рынке на протяжении более 8 лет. Качественный сервис, строгое соблюдение сроков и прозрачный процесс доставки привлекают на торговую площадку сотни новых клиентов.