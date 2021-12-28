Заболеваемость ОРВИ в Псковской области увеличилась более чем на 20%

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области за неделю, с 20 по 26 декабря, увеличилась по сравнению с предыдущей неделей на 23,5%, зарегистрировано 7 980 случаев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.
При этом заболеваемость ОРВИ и гриппом выше недельного порогового уровня по населению в целом на 54,3%. По Псковской области превышение эпидпорога зарегистрировано во всех возрастных группах:
В городе Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 28,91% и составила, выявили 4 102 случая, показатель выше еженедельного порогового уровня по населению в целом на 93,3%. Превышение эпидпорога зарегистрировано во всех возрастных группах:
За неделю госпитализировали 81 человека, их число по сравнению с предыдущей неделей уменьшилось на 16,5% (на 16 человек). Удельный вес госпитализированных больных ОРВИ от всех заболевших составил 1%.
По состоянию на 24 декабря в связи заболеваемостью ОРВИ в Псковской области были полностью закрыты шесть школ: четыре в городе Великие Луки, по одной школе в Новосокольническом и Пыталовском районах и одна школа-интернат в Пыталово.
Частично закрыты:
За неделю лабораторно обследовали на наличие возбудителей гриппа и ОРВИ 68 человек, провели 656 исследований. По их результатам у семи человек был выявлен грипп A (H3N2), у семи - парагрипп, у одного - аденовирусы, у двух – РС- вирусы, у двух – бокавирусы, у одного - сезонный коронавирус. Удельный вес инфицированных среди обследуемых составил 29,4% - 20 человек.
«Напоминаем о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков респираторного заболевания в связи с риском развития тяжелых осложнений, особенно у маленьких детей, лиц пожилого возраста, беременных, лиц с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, онкология, сердечно-сосудистые и бронхолегочные заболевания). При ухудшении самочувствия вызовите врача и оставайтесь дома. Строго следуйте рекомендациям врача», - обратились к населению Псковской области в ведомстве.