Общество

Заболеваемость ОРВИ в Псковской области увеличилась более чем на 20%

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области за неделю, с 20 по 26 декабря, увеличилась по сравнению с предыдущей неделей на 23,5%, зарегистрировано 7 980 случаев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

При этом заболеваемость ОРВИ и гриппом выше недельного порогового уровня по населению в целом на 54,3%. По Псковской области превышение эпидпорога зарегистрировано во всех возрастных группах:

до 2 лет – на 21,9%, 925 случаев;

от 3 до 6 лет – на 29,7%, 1 592 случая;

от 7 до 14 лет – на 69,2%, 2 078 случаев;

от 15 лет и старше – на 21,9%, 3 385 случаев.

В городе Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 28,91% и составила, выявили 4 102 случая, показатель выше еженедельного порогового уровня по населению в целом на 93,3%. Превышение эпидпорога зарегистрировано во всех возрастных группах:

до 2 лет – на 12,4%, 502 случая;

от 3 до 6 лет – на 7,1%, 777 случаев;

от 7 до 14 лет – на 50,6%, 894 случая;

старше 15 лет – на 294,7%, 1929 случаев.

За неделю госпитализировали 81 человека, их число по сравнению с предыдущей неделей уменьшилось на 16,5% (на 16 человек). Удельный вес госпитализированных больных ОРВИ от всех заболевших составил 1%.

По состоянию на 24 декабря в связи заболеваемостью ОРВИ в Псковской области были полностью закрыты шесть школ: четыре в городе Великие Луки, по одной школе в Новосокольническом и Пыталовском районах и одна школа-интернат в Пыталово.

Частично закрыты:

142 класса в 39 школах;

11 групп в шести ДДУ;

шесть классов и(или) групп в одной школе-интернате;

четыре группы в одном ПТУ.

За неделю лабораторно обследовали на наличие возбудителей гриппа и ОРВИ 68 человек, провели 656 исследований. По их результатам у семи человек был выявлен грипп A (H3N2), у семи - парагрипп, у одного - аденовирусы, у двух – РС- вирусы, у двух – бокавирусы, у одного - сезонный коронавирус. Удельный вес инфицированных среди обследуемых составил 29,4% - 20 человек.

«Напоминаем о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков респираторного заболевания в связи с риском развития тяжелых осложнений, особенно у маленьких детей, лиц пожилого возраста, беременных, лиц с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, онкология, сердечно-сосудистые и бронхолегочные заболевания). При ухудшении самочувствия вызовите врача и оставайтесь дома. Строго следуйте рекомендациям врача», - обратились к населению Псковской области в ведомстве.