Общество

Необычный класс псковской школы посетили росгвардейцы

Псковские росгвардейцы поздравили педагогической состав школы №24, в которой в этом году открылся класс «Гвардейской смены». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Офицеры управления в рамках всероссийской акции Росгвардии «Дед Мороз специального назначения» поздравили с наступающим Новым годом педагогический средней школы № 24 имени Л. И. Малякова.

Росгвардейцы вручили педагогам подарки и в ходе мероприятия поблагодарили за многолетнее сотрудничество. Учителя в ответ также выразили благодарность офицерам за добрые пожелания и оказанное внимание.

Напомним, в школе №24 учился сотрудник псковского ОМОН прапорщик милиции Сергей Васильев, который погиб 16 февраля 2000 года при исполнении служебного долга.