Николай Козловский: 2021-й год запомнится успехами наших земляков

Глава Великих Лук Николай Козловский поздравил жителей города с наступающим Новым годом и Рождеством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.
Николай Козловский подчеркнул, что традиционно в эти дни принято подводить итоги уходящего года и намечать планы на будущее. «Сегодня можно с уверенностью сказать, что город Великие Луки достойно прожил 2021-год. В этом году великолучане в очередной раз показали силу своего духа, ответственность и любовь к родному городу. Жители Великих Лук вместе с коммунальными службами приводили в порядок город после урагана, совместно с депутатами организовывали субботники, благоустраивали дворы и подъезды, добросовестным трудом вносили вклад в развитие экономики и укрепление промышленного потенциала Великих Лук», - сказал он.
Великолукские предприятия поддерживали хорошие темпы производства и проводили модернизацию, продолжил глава города.
«Запомнится 2021 год и успехами наших земляков в сфере культуры и образования, спортивными рекордами и медалями наивысшей пробы, победами на всероссийских конкурсах и фестивалях», - подчеркнул он.
Николай Козловский поблагодарил горожан за преданность Великим Лукам, ответственность и трудолюбие, пожелал успехов и новых достижений на благо города.