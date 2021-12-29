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Общество

Николай Козловский: 2021-й год запомнится успехами наших земляков

31.12.2021 13:36|Псков

Глава Великих Лук Николай Козловский поздравил жителей города с наступающим Новым годом и Рождеством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

 

«Уважаемые великолучане! От всей души, тепло и сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Это особенные праздники, которые любят и ждут в каждом доме. С ними связаны лучшие воспоминания детства, надежды на исполнение желаний, радость от встреч с родными и близкими», - отметил он.

Николай Козловский подчеркнул, что традиционно в эти дни принято подводить итоги уходящего года и намечать планы на будущее. «Сегодня можно с уверенностью сказать, что город Великие Луки достойно прожил 2021-год. В этом году великолучане в очередной раз показали силу своего духа, ответственность и любовь к родному городу. Жители Великих Лук вместе с коммунальными службами приводили в порядок город после урагана, совместно с депутатами организовывали субботники, благоустраивали дворы и подъезды, добросовестным трудом вносили вклад в развитие экономики и укрепление промышленного потенциала Великих Лук», - сказал он.

Великолукские предприятия поддерживали хорошие темпы производства и проводили модернизацию, продолжил глава города.

«Успешно представляли город на престижных выставках, доказывая, что Великие Луки по праву называют промышленным центром региона. Благодаря конструктивной работе городской власти и депутатского корпуса с администрацией области, благодаря личной поддержке губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова, усилиями промышленников, предпринимателей, всех великолучан в 2021 году наш город достиг хороших показателей экономического роста, значительных результатов в благоустройстве, развитии социальной сферы», - отметил Николай Козловский.

«Запомнится 2021 год и успехами наших земляков в сфере культуры и образования, спортивными рекордами и медалями наивысшей пробы, победами на всероссийских конкурсах и фестивалях», - подчеркнул он.

Николай Козловский поблагодарил горожан за преданность Великим Лукам, ответственность и трудолюбие, пожелал успехов и новых достижений на благо города.

«Уверен, что вместе мы сделаем Великие Луки еще более красивым, уютным и процветающим городом. Крепкого вам здоровья, хорошего, праздничного настроения, благополучия и согласия в семьях. Мира и добра! С Новым годом, дорогие земляки! С новым счастьем!» - добавил глава города.

 

Теги: #великие луки #Новый год
Источник: Псковская Лента Новостей
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