Общество

Псковские следователи поздравили особенных детей с Новым годом

Псковские следователи поздравили особенных детей с Новым годом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в следственном управлении СК России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

Следователи посетили коррекционную площадку «Диалектика» в Пскове. В центре, куда сегодня приехал Дед Мороз из регионального управления СК, работают специалисты-речевики, логопеды и дефектологи. Эти специалисты работают над тем, чтобы дети обрели возможность общения.

«Долгожданная встреча прошла в момент занятия в одной из групп. Детки очень радушно встретили Деда Мороза и Снегурочку, порадовали стихами и танцами, а также с большим удовольствием участвовали в конкурсах. В завершение предновогодней встречи детки получили подарки. Ну, а тех ребят, которых сегодня не было, подарки будут ждать под новогодней елкой», - рассказали в ведомстве.