Общество

В канун новогодних праздников псковичка лишилась более полумиллиона рублей

В канун новогодних праздников псковичка лишилась более полумиллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 29 декабря 38-летней псковичке позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что некие злоумышленники якобы намереваются незаконно оформить на нее кредит. Чтобы предотвратить это, женщине предложили незамедлительно самой взять кредит и перевести полученные денежные средства на «безопасный счет».

В итоге жительница областного центра поддалась на эту уловку и перевела мошенникам 587 тысяч рублей. Когда она убедилась, что деньги ушли в карман злоумышленников, то обратилась за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

«Чтобы избежать малоприятного знакомства с интернет-мошенниками, тем более сейчас, под Новый год, нужно помнить об определенных правилах: бесплатный сыр – только в мышеловке», - подчеркнули в пресс-службе УМВД.