Общество

В Псковской области определены муниципалитеты-лидеры по исполнению нацпроектов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел итоговое совещание по реализации мероприятий региональных проектов по основным направлениям указа президента РФ 29 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-службе региональной администрации.

Глава региона сообщил, что сейчас профинансировали более 97,7% от общего объема средств. «Это самый высокий результат за три года реализации нацпроектов в Псковской области. Но нужно сделать все возможное, чтобы выйти на рекордные 98%. И такие шансы у нас есть. Показатель этот достаточно высокий», — сказал Михаил Ведерников и поблагодарил коллег за ответственную и профессиональную работу.

В администрации отметили, что «безусловными отличниками» со 100% показателем исполнения стали руководители направления «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт», «Цифровая экономика», «Культура» и «Экология». Еще по трем нацпроектам результат составил более 99%. Прежде всего, это самое крупное направление — «Безопасные качественные дороги» с объемом финансирования 3,8 миллиарда рублей. «Последние годы дорожная отрасль работает как часы — это касается не только нацпроектов, но и всех источников финансирования. И мы на хорошем счету у федерального центра. Это безусловно дает возможность двигаться как минимум в три раза быстрее, чем это было в штатном режиме. В частности, на следующий год уже более половины контрактов отыграно. Все вопросы с недобросовестными подрядчиками решаются достаточно оперативно», — прокомментировал губернатор. Он поблагодарил экс-председателя профильного комитета Бориса Елкина за правильную организацию работы в начале деятельности и нынешнего руководителя ведомства Станислава Стармолотова — за ее достойное продолжение.

Отдельно Михаил Ведерников отметил направление «Здравоохранение», по линии которого из 463 миллионов рублей осталась неосвоенной только экономия в 20 тысяч рублей. «Учитывая, в каких условиях сейчас находится сфера здравоохранения, с учетом всех вызовов и того, какая колоссальная нагрузка на комитете в течение двух лет, все планы все же были выполнены», — заметил губернатор. Он выразил благодарность за отличный результат своего первого заместителя Веру Емельянову и председателя регионального комитета по здравоохранению Марину Гаращенко.

Говоря о сфере образования, Михаил Ведерников напомнил, что год назад это было самое проблемное направление, в частности в области выполнения нацпроектов. Итоговый результат 2020 года составил менее 70%. Это единственное направление, которое «тянуло вниз» всю работу по национальным проектам и сказывалось на общем результате, уточнили в пресс-службе.

В этом году, по словам губернатора, все сделали по максимуму. Даже по новым переходящим объектам работы, по его мнению, идут с опережением графика. «Такие перемены в одной из ключевых социальных сфер Псковской области не могут не радовать. Андрей Дмитриевич (Ермаков, председатель комитета по образованию Псковской области — ред.), хочу лично вас поблагодарить и всю вашу команду за достигнутые результаты. Отличная работа», — сказал Михаил Ведерников.

Объем неизрасходованных средств по нацпроектам «Жилье и городская среда», «Демография» и «Туризм и индустрия гостеприимства» относительно небольшой. «Руководители объективно сделали все возможное, чтобы не подвести нас, коллег, и выйти на максимальный уровень исполнения», — подчеркнул губернатор.

Кроме того, он обратил внимание, что по этим трем направлениям практически все неотработанные вопросы объединяет одна проблема - отсутствие должного контроля и оперативной обратной связи со стороны руководителей отдельных муниципалитетов. В частности, речь шла о Печорском районе, где практически все объекты, реализуемые на его территории, в той или иной степени проблемные. «Прошу главу кардинально пересмотреть свои подходы к работе, иначе нам придется расстаться», — резюмировал Михаил Ведерников.

Помимо этого, по всем направлениям нацпроектов сложности имеют системный характер в Гдовском, Новоржевском и Пушкиногорском районах. «Уважаемые коллеги, нянчиться с вами никто не будет. Вы подводите всю команду. В январе мы будем распределять средства нацпроектов. В первую очередь, будем направлять их в те районы, где коллеги действительно ответственно и серьезно подходят к своей работе, рачительно относятся к выделенным средствам, умеют прогнозировать ситуацию и принимать необходимые решения. Те, кому достанется меньше всего, будут сами объяснять своим жителям, почему так произошло», — обратился губернатор к главам вышеназванных районов и рекомендовал им проконсультироваться с коллегами, которые уже не первый год показывают стабильный и достойный результат.

На совещании назвали и муниципалитеты-лидеры по исполнению нацпроектов в регионе. Ими стали Опочецкий, Себежский и Локнянский районы, которые первыми закончили все мероприятия на своих территориях. В списке также оказался Псков, который «на высоком профессиональном уровне выстраивает работу со всеми подрядчиками». Такой результат губернатор объяснил работой руководителя администрации и городской команды.

«В этом году вы проявили стремление, желание и умение работать на благо жителей региона. Я вижу профессиональный подход, неравнодушный ко всем возникающим вопросам. Поздравляю вас всех, что единой командой мы добились наилучшего результата за три года. Работы безусловно еще много, потому что у нас есть проблемные объекты. Особое внимание хочу обратить на те опросы, которые требуют решения до Нового года. Это сейчас приоритетная задача — все „хвосты“ нужно закрыть своевременно», — подытожил глава региона. Михаил Ведерников.