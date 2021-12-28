Общество

Определен график работы городской поликлиники в Пскове в праздничные дни

Для обеспечения населения Пскова медицинской помощью в новогодние праздники будет организована работа поликлиник и пунктов вакцинации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 31 декабря по 7 января взрослые и детские отделения Псковской городской поликлиники будут работать по графику праздничного дежурства – с 8:00 до 15:00. 8 января организована работа по графику субботы – с 8:00 до 17:00, 9 января – по графику воскресного дежурства – с 8:00 до 15:00.

С 31 декабря по 9 января будут работать и отделения помощи на дому. Прием вызовов будет осуществляться до 15:00. Также будет обеспечено оказание медицинской помощи на дому пациентам с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, включая забор биоматериала.

Кроме того, с 2 по 9 января с 9:00 до 15:00 открыты пункты вакцинации против COVID-19.