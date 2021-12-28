Общество

Два отделения почтовой связи открылись в Псковской области после ремонта

Два обновленных почтовых отделения – 180011 в Пскове и 181520 в деревне Новый Изборск Печорского района – открыли свои двери для жителей региона после ремонта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области АО «Почта России».

Почтовое отделение 180011 расположено по адресу: Псков, улица Боровая, 28 в районе «Кирпичи». Отмечается, что офис очень востребован у жителей микрорайона: ежемесячно его посещают порядка 4 000 человек.

Совместно с руководством псковского филиала Почты России в открытии отделения приняла участие член Совета Федерации РФ от Псковской области Елена Бибикова, которая высоко оценила работу отделения и качество условий труда сотрудников.

«Поздравляю жителей микрорайона – в обновленном офисе созданы все условия для комфортного получения почтовых услуг. Хочу поблагодарить Почту России за проделанную большую работу. Желаю новому отделению и его коллективу новых успехов!» – подчеркнула Елена Бибикова.

Почтовое отделение 181520 в деревне Новый Изборск, расположенное в доме №13 на улице Садовой, тоже встретит новый год светлым и обновленным, продолжили в пресс-службе. Ремонтные работы в этом офисе провело УФПС Псковской области благодаря финансовой поддержке администрации региона.

Почтовое отделение 181520 ежемесячно принимает в своих стенах более половины жителей деревни Новый Изборск. Отделение оказывает полный спектр почтовых услуг для граждан.

«Уверена, что отремонтированное почтовое отделение в Новом Изборске теперь будет пользоваться еще большей популярностью у жителей деревни, для которых почта – это центр социальной жизни», – отметила директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.

Почтовое отделение 180011 в соответствии требованиями программы «Доступная среда» оснащено кнопкой вызова персонала для маломобильных граждан. По просьбе посетителя операторы почтовых отделений будут дублировать зрительную и звуковую информацию и оказывать клиентам всю необходимую помощь.