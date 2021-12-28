Общество

Михаил Ведерников вручил детям первые подарки в рамках акции «Елка желаний»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников исполнил первые три детские мечты, о которых он узнал накануне в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, сегодня, 29 декабря, он встретился с ребятами в здании администрации области и вручил им долгожданные подарки.

«Александр, как и загадывал, получил ноутбук. Кирилл — мобильный телефон. Гаджеты ребята планируют использовать в первую очередь для учебы. Алина стала обладательницей гитары. Игре на инструменте девочка обучилась в музыкальной школе. Она рассказала, что всегда мечтала иметь собственный инструмент», - поделились в пресс-службе.

Ребята признались, что не ожидали, что их желания сбудутся так быстро.

Дополнительным сюрпризом для подростков стало вручение билетов на посещение передвижной резиденции Деда Мороза — «волшебного поезда», который прибудет в Псков 6 января 2022 года.

Губернатор пожелал ребятам удачи, успехов, чтобы все подарки оказались полезными и долго радовали своих обладателей. «Пусть все ваши мечты сбываются, а планы реализуются», — добавил он и поздравил Александра, Кирилла и Алину с наступающим Новым годом.

Напомним, всего губернатор снял с новогодней ели 8 шаров-открыток с мечтами юных жителей Псковской области и обещал, что до наступления Нового года все они будут исполнены.

Ежегодная региональная акция «Елка желаний» проводится при поддержке благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги». В ней принимают участие дети из социальных учреждений региона. Мечты ребят исполняют представители региональной и муниципальной властей, депутаты, общественники, а также представители бизнес-сообщества.

Начиная с 2019 года, совместными усилиями удалось осчастливить несколько сотен детей, находящихся в непростой жизненной ситуации, добавили в пресс-службе.