Елена Бибикова исполнила новогоднее желание мальчика из Великих Лук

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Псковской области Елена Бибикова приняла участие во всероссийской акции «Елка желаний» и помогла исполниться желанию Егора Горбунова из города Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».
По традиции сенатор сняла шар с новогодним желанием ребенка с елки, установленной в Совете Федерации.
Накануне отъезда из Москвы в регион Елена Бибикова уточнила у мамы Егора, какой именно планшет он хотел бы и самое главное – какие проблемы для ребенка с ДЦП, передвигающегося в инвалидной коляске, необходимо решить. Мальчик учится в 7 классе городской коррекционной школы, у него неплохие успехи и разносторонние интересы.
Мама мальчика рассказала, что у подъезда несколько дней назад сломался подъемник, из-за чего они не могут выйти из дома на улицу, ведь ступени лестницы совсем не приспособлены к движению инвалидной коляски. Она обращалась с просьбой о ремонте в соответствующие службы, но пока проблема не решена. Елена Бибикова оперативно связалась с руководством органов соцзащиты и жилищно-коммунального хозяйства. Работы по ремонту подъемника начались. Сенатор держит вопрос на контроле.
А мальчик получил в подарок планшет, о котором мечтал. Как оказалось, накануне приезда Елены Бибиковой Егору исполнилось 15 лет. «Подарок получился и к Новому году, и ко Дню рождения! Пусть у тебя будет все хорошо, Егор, у тебя отличная семья, тебя любят!» - сказала мальчику сенатор. «Мы думали, эта "Елка желаний" только для Москвы, а оказалось и для нас! - отметила мама Егора. - Спасибо вам большое за новогоднее чудо!»