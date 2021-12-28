Общество

Елена Бибикова исполнила новогоднее желание мальчика из Великих Лук

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Псковской области Елена Бибикова приняла участие во всероссийской акции «Елка желаний» и помогла исполниться желанию Егора Горбунова из города Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

По традиции сенатор сняла шар с новогодним желанием ребенка с елки, установленной в Совете Федерации.

Накануне отъезда из Москвы в регион Елена Бибикова уточнила у мамы Егора, какой именно планшет он хотел бы и самое главное – какие проблемы для ребенка с ДЦП, передвигающегося в инвалидной коляске, необходимо решить. Мальчик учится в 7 классе городской коррекционной школы, у него неплохие успехи и разносторонние интересы.

Мама мальчика рассказала, что у подъезда несколько дней назад сломался подъемник, из-за чего они не могут выйти из дома на улицу, ведь ступени лестницы совсем не приспособлены к движению инвалидной коляски. Она обращалась с просьбой о ремонте в соответствующие службы, но пока проблема не решена. Елена Бибикова оперативно связалась с руководством органов соцзащиты и жилищно-коммунального хозяйства. Работы по ремонту подъемника начались. Сенатор держит вопрос на контроле.

А мальчик получил в подарок планшет, о котором мечтал. Как оказалось, накануне приезда Елены Бибиковой Егору исполнилось 15 лет. «Подарок получился и к Новому году, и ко Дню рождения! Пусть у тебя будет все хорошо, Егор, у тебя отличная семья, тебя любят!» - сказала мальчику сенатор. «Мы думали, эта "Елка желаний" только для Москвы, а оказалось и для нас! - отметила мама Егора. - Спасибо вам большое за новогоднее чудо!»