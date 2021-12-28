Общество

В ВДВ поступят новейшие машины управления артогнем

Минобороны России приняло на снабжение новейшие машины управления артиллерийским огнем «Завет-Д» для Воздушно-десантных войск (ВДВ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Ранее в Минобороны сообщали, что с 2019 года «Завет» должен был поступать в войска для испытаний.

«Машина успешно прошла войсковые испытания, и Минобороны приняло комплекс на снабжение», — сказал собеседник агентства.

Сейчас, по его словам, прорабатывается вопрос о заключении контракта на первую партию для того, чтобы в 2022 году начать серийное производство и «в короткие сроки закрыть потребности ВДВ в этом виде техники».

Комплекс «Завет-Д» разработан пензенским предприятием «Рубин» холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех), он призван заменить передвижной пункт разведки и управления огнем артиллерии «Реостат».

Машина получила новейшее оборудование, позволяющее надежно обнаруживать и опознавать различные цели, в том числе замаскированные. В частности, «Завет-Д» обеспечит новый уровень взаимодействия артиллерии с беспилотниками различных классов.

«Благодаря этому должна вырасти эффективность применения артиллерийских подразделений ВДВ, которые вооружаются самоходными орудиями 2С9 "Нона-С", 2С9-1 "Свиристелка", 2С9-1М "Нона-СМ", а в перспективе - новейшими 2С42 "Лотос"», - добавил источник.