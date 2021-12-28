Общество

Какие елочные игрушки были у Псковского совпрофа в 1955 году, рассказали в архиве

Опись елочных игрушек, числящихся на балансе у Псковского совета профессиональных союзов в 1955 году, опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» государственный архив Псковской области.

Фото здесь и далее: группа государственного архива Псковской области в соцсети «ВКонтакте»



«На протяжении многих десятилетий Новый год остается одним из самых ожидаемых и ярких торжеств. При этом для большинства из нас это семейный праздник. Это повод встретиться за одним столом, сделать друг другу подарки. И обязательно нарядить елку, украсив ее игрушками, с трепетом хранимыми бабушками и дедушками, мамами и папами. Сегодня мы предлагаем поговорить именно о таких украшениях. Перед вами опись елочных игрушек, числящихся на балансе у Псковского Совпрофа в 1955 году», - рассказали в архиве.

В документе приведены не только названия, но и количество елочных игрушек. «Обратите внимание на разнообразие самих украшений, а также на их стоимость. Шаров, к примеру, было более 600 штук. Для новогодней ели подготовлены 46 стеклянных светофоров, 58 стеклянных попугаев, а еще грибки, рыбки, самовары, стеклянные фрукты и даже овощи. И, конечно, бусы, мишура!» - отметили в учреждении.

Ранее архив публиковал доклад псковского губернатора министерству внутренних дел о состоянии Высокого моста, датируемый мартом 1948 года.