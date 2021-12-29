Общество

Медиахолдинг «Гражданская пресса» запускает интерактив «Госуслуги. Прямой доступ»

XXI век принес в нашу жизнь онлайн-сервисы. Сейчас псковичи могут уже не стоять в длинных очередях на прием в ГИБДД и УМВД за нужной им справкой, ведь у всех зарегистрированных пользователей сайта госуслуг с подтвержденной учетной записью есть возможность запрашивать нужные документы онлайн и самостоятельно выбирать время визита местное отделение УМВД.

Плюсы такого формата очевидны: экономия нервов и сил, есть возможность направить запрос в любое удобное время для гражданина, даже в нерабочие дни и часы. Но не всем псковичам уже удалось опробовать сервис, многих пугает необходимость давать при оформлении аккаунта на госуслугах свое согласие на использование данных. В редакцию ЦДИ часто поступают вопросы от читателей с просьбой пошагово рассказать про сервисы правоохранительных органов, к которым открывается доступ через госуслуги.

Мы решили помочь нашим читателям оценить все прелести функционала госуслуг онлайн, и с 2022 года запускаем постоянную рубрику «Госуслуги. Прямой доступ». У читателей изданий медиахолдинга «Гражданская пресса» будет возможность задать в социальных сетях и под публикациями тематических новостей вопросы по функционалу доступных услуг ведомства.

Кстати, представители УМВД в беседе с ЦДИ отметили, что получение госуслуг в электронном виде заменяет посещение государственных учреждений и уменьшает объемы бумажного делопроизводства.

Полезные советы для тех, кто хочет получить доступ к услугам и сервисам УМВД уже на новогодних каникулах:

1. Зарегистрировавшись один раз на портале www.gosuslugi.ru , можно получить доступ ко всем услугам портала, в том числе те, которые оказывает МВД России.

2. Наиболее востребованные услуги:

запись на прием в органы УМВД;

получение справок о наличии (или отсутствии) судимости;

запись на сдачу экзамена на вождение;

запись на личный прием руководством регионального отделения УМВД;

добровольная государственная дактилоскопическая регистрация;

информационный центр: выдача справок по запросу граждан по месту требования;

услуги ГИБДД: регистрация транспортных средств, информация о штрафах и др.;

услуги по линии вопросов миграции: оформление и замена паспортов, регистрационный учет граждан и др.

Преимущества пользования порталом государственных услуг:

сокращаются сроки предоставления услуг до 7 дней;

уменьшаются финансовые издержки граждан и юридических лиц;

ликвидируются бюрократические проволочки вследствие внедрения электронного документооборота;

снижаются коррупционные риски;

снижаются административные барьеры и повышается доступность получения государственных и муниципальных услуг.

Вопросы по сервисам и услугам, доступным на сайте госуслуг, псковичи могут уже задавать под этой новостью, также ждем их и в сообщения нашей группы в социальной сети «ВКонтакте».