Медиахолдинг «Гражданская пресса» запускает интерактив «Госуслуги. Прямой доступ»

XXI век принес в нашу жизнь онлайн-сервисы. Сейчас псковичи могут уже не стоять в длинных очередях на прием в ГИБДД и УМВД за нужной им справкой, ведь у всех зарегистрированных пользователей сайта госуслуг с подтвержденной учетной записью есть возможность запрашивать нужные документы онлайн и самостоятельно выбирать время визита местное отделение УМВД.
Плюсы такого формата очевидны: экономия нервов и сил, есть возможность направить запрос в любое удобное время для гражданина, даже в нерабочие дни и часы. Но не всем псковичам уже удалось опробовать сервис, многих пугает необходимость давать при оформлении аккаунта на госуслугах свое согласие на использование данных. В редакцию ЦДИ часто поступают вопросы от читателей с просьбой пошагово рассказать про сервисы правоохранительных органов, к которым открывается доступ через госуслуги.
Мы решили помочь нашим читателям оценить все прелести функционала госуслуг онлайн, и с 2022 года запускаем постоянную рубрику «Госуслуги. Прямой доступ». У читателей изданий медиахолдинга «Гражданская пресса» будет возможность задать в социальных сетях и под публикациями тематических новостей вопросы по функционалу доступных услуг ведомства.
Полезные советы для тех, кто хочет получить доступ к услугам и сервисам УМВД уже на новогодних каникулах:
1. Зарегистрировавшись один раз на портале www.gosuslugi.ru , можно получить доступ ко всем услугам портала, в том числе те, которые оказывает МВД России.
2. Наиболее востребованные услуги:
Преимущества пользования порталом государственных услуг:
Вопросы по сервисам и услугам, доступным на сайте госуслуг, псковичи могут уже задавать под этой новостью, также ждем их и в сообщения нашей группы в социальной сети «ВКонтакте».