Общество

Региональная организация практической стрельбы исполнила желание 10-летнего мальчика

В региональной организации практической стрельбы исполнили новогоднее желание 10-летнего Данилы из учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детская деревня SOS-Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Мальчик хотел узнать о практической стрельбе из пистолета и научиться навыкам безопасного обращения с оружием. В качестве сертифицированного инструктора выступил Валерий Емцев. Ребенок получил возможность продемонстрировать свои способности стрельбы из пневматического пистолета.

«В свою очередь Данила приятно удивил тренера, безошибочно рассказав кодекс стрелка - четыре правила, которые наизусть знает каждый спортсмен», - отметили в региональной организации практической стрельбы.

В завершение встречи Данила поблагодарил за исполнение новогоднего желания и поставил перед собой цель дальше совершенствоваться в стрелковом деле.