Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Классные каникулы» в Новый год
Что нужно для любимого хобби?
Детские сады Пскова ждет ремонт
Изменения для владельцев недвижимости
новогодняя акция от «Псковэнергосбыта»
музей русского пития
Новогодние подарки для любимых
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 29.12.2021 17:148 100 псковских миллионеров. Пандемии вопреки 30.12.2021 10:410 Псковичей призвали не тревожить домашних животных новогодними салютами 30.12.2021 10:380 Идею Жириновского об обмене новогодних каникул на отпуск оценили псковичи 30.12.2021 10:010 Региональная организация практической стрельбы исполнила желание 10-летнего мальчика 30.12.2021 09:480 Медиахолдинг «Гражданская пресса» запускает интерактив «Госуслуги. Прямой доступ» 30.12.2021 09:170 Псковский гидрометцентр дал прогноз погоды на Новый год
 
 
 
Самое популярное 27.12.2021 10:5237 Проезд в автобусах подорожает в Пскове с 1 января 24.12.2021 10:256 Более миллиона рублей присвоила заведующая детским садом в Пскове 25.12.2021 09:000 Россиянам напомнили о возможности получить надбавку в 25% к пенсии 29.12.2021 17:148 100 псковских миллионеров. Пандемии вопреки 23.12.2021 12:4924 В Псковской области издано постановление о вакцинации жителей региона 60+
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Региональная организация практической стрельбы исполнила желание 10-летнего мальчика

30.12.2021 10:01|ПсковКомментариев: 0

В региональной организации практической стрельбы исполнили новогоднее желание 10-летнего Данилы из учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детская деревня SOS-Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Мальчик хотел узнать о практической стрельбе из пистолета и научиться навыкам безопасного обращения с оружием. В качестве сертифицированного инструктора выступил Валерий Емцев. Ребенок получил возможность продемонстрировать свои способности стрельбы из пневматического пистолета.

«В свою очередь Данила приятно удивил тренера, безошибочно рассказав кодекс стрелка - четыре правила, которые наизусть знает каждый спортсмен», - отметили в региональной организации практической стрельбы.

В завершение встречи Данила поблагодарил за исполнение новогоднего желания и поставил перед собой цель дальше совершенствоваться в стрелковом деле.

Теги: #Новый год #стрельба
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы планируете провести новогодние праздники?
В опросе приняло участие 185 человек
30.12.2021, 10:410 Псковичей призвали не тревожить домашних животных новогодними салютами 30.12.2021, 10:380 Идею Жириновского об обмене новогодних каникул на отпуск оценили псковичи 30.12.2021, 10:350 Дело в отношении матери-убийцы в Пскове направили в прокуратуру 30.12.2021, 10:320 На председателя порховского КУМИ завели дело за незаконные бюджетные траты
30.12.2021, 10:180 ВАЗ перевернулся в Невельском районе, водитель покинул место ДТП 30.12.2021, 10:171 «Псковгражданпроект»: 76 лет растим регион 30.12.2021, 10:010 Региональная организация практической стрельбы исполнила желание 10-летнего мальчика 30.12.2021, 09:521 Псковичи попались на краже виски и кофе
30.12.2021, 09:480 Медиахолдинг «Гражданская пресса» запускает интерактив «Госуслуги. Прямой доступ» 30.12.2021, 09:380 Автомобиль насмерть сбил женщину на дороге Порхов - Дно 30.12.2021, 09:247 Российских оппозиционеров предложили лишать гражданства за ненависть к стране 30.12.2021, 09:170 Псковский гидрометцентр дал прогноз погоды на Новый год
30.12.2021, 09:020 Какие елочные игрушки были у Псковского совпрофа в 1955 году, рассказали в архиве 30.12.2021, 08:470 Обвиняемого в пропаганде терроризма блогера Хованского выпустили из СИЗО 30.12.2021, 08:320 Астроном-любитель снял таймлапс восхода созвездия Орион над печорской фермой 30.12.2021, 08:171 В Госдуме предложили продлить каникулы для школьников из-за коронавируса
30.12.2021, 08:001 Ученые оценили связь употребления алкоголя с низким риском заражения COVID-19 30.12.2021, 07:410 В ВДВ поступят новейшие машины управления артогнем 30.12.2021, 07:200 В Псковской области 65 семей получили помощь накануне Нового года 30.12.2021, 07:000 Соцдоплату к пенсии начнут выплачивать псковичам с января 2022 года
29.12.2021, 22:5911 Автор клипа в честь Александра Невского ответила на критику псковичей в Сети 29.12.2021, 22:461 Губернатор определил для глав районов Псковской области главные задачи на новый год 29.12.2021, 22:300 В Пскове дети получают подарки в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» 29.12.2021, 22:140 Готовность районов к коммунальным авариям в праздники оценили в Псковской области
29.12.2021, 22:004 Путин и Лукашенко сыграли в хоккей после переговоров 29.12.2021, 21:470 Социально значимые проекты НКО получили поддержку из бюджета Пскова 29.12.2021, 21:332 Псковские следователи поздравили особенных детей с Новым годом 29.12.2021, 21:150 Три районных центра в Псковской области получат гранты за внедрение дизайн-кодов
29.12.2021, 20:560 Елена Бибикова исполнила новогоднее желание мальчика из Великих Лук 29.12.2021, 20:383 Качество асфальта на отремонтированных по нацпроекту дорогах проверяют в лаборатории 29.12.2021, 20:190 Два отделения почтовой связи открылись в Псковской области после ремонта 29.12.2021, 20:002 Определен график работы городской поликлиники в Пскове в праздничные дни
29.12.2021, 20:000 Михаил Ведерников вручил детям первые подарки в рамках акции «Елка желаний» 29.12.2021, 19:450 «Гонки по вертикали». Итоговый выпуск за 2021 год. ВИДЕО 29.12.2021, 19:220 Почти 20 км дорог отремонтировали в Пскове в 2021 году 29.12.2021, 19:040 В канун новогодних праздников псковичка лишилась более полумиллиона рублей
29.12.2021, 18:403 В интернет-приемной ФССП России появился новый вид обращений для граждан-двойников 29.12.2021, 18:380 Согласован эскиз пешеходного моста через реку Пскову 29.12.2021, 18:242 Два ДТП произошло на мосту Александра Невского в Пскове 29.12.2021, 18:150 В Псковской области определены муниципалитеты-лидеры по исполнению нацпроектов
29.12.2021, 18:030 Самые частые жалобы пенсионеров рассмотрели в Пскове 29.12.2021, 17:540 Псковичам назвали последний день уплаты страховых взносов за 2021 год 29.12.2021, 17:450 Стало известно, в какое время псковичи смогут вызвать врача на дом в новогодние праздники 29.12.2021, 17:371 Учителя Псковской области получили награды за разработки по финансовой грамотности
29.12.2021, 17:320 За поножовщину пскович отправился в колонию на 2 года 29.12.2021, 17:283 Причины миграции псковской молодежи из региона выявляют аналитики 29.12.2021, 17:200 Необычный класс псковской школы посетили росгвардейцы 29.12.2021, 17:148 100 псковских миллионеров. Пандемии вопреки
29.12.2021, 16:570 Первый офис Сбербанка нового формата открыли в Пскове 29.12.2021, 16:430 Мороз до 20 градусов ожидается в Псковской области 30 декабря 29.12.2021, 16:430 Три пожара в жилых домах произошли в Псковской области за сутки 29.12.2021, 16:373 Иностранец попытался дать взятку псковскому таможеннику
29.12.2021, 16:300 Великолукский суд отправил в колонию совершившего четыре кражи мужчину 29.12.2021, 16:263 Назальная вакцина от COVID-19 «Спутник» поступит в продажу в начале 2022 года 29.12.2021, 16:240 СберБанк опубликовал график работы в новогодние праздники 29.12.2021, 16:170 Островичу вынесли приговор за жестокое убийство собаки
29.12.2021, 16:070 Заболеваемость ОРВИ в Псковской области увеличилась более чем на 20% 29.12.2021, 15:440 Псковские таможенники изъяли сигареты без акцизов на сумму 1,5 миллиона рублей 29.12.2021, 15:349 Новый полк ВДВ в Псковской области создали в связи с активностью НАТО 29.12.2021, 15:260 Фотофакт: В Пскове включили новый пешеходный светофор на проспекте Энтузиастов
29.12.2021, 15:214 Псковская гордума намерена вернуть право согласовывать назначение заместителей сити-менеджера 29.12.2021, 15:191 Двух великолукских преподавателей осудили за взятки 29.12.2021, 15:145 Более 100 детей в Псковской области заразились коронавирусом за неделю 29.12.2021, 14:571 15% жителей СЗФО поменяли свое мнение в пользу вакцинации - опрос
29.12.2021, 14:395 «Обратный отсчет»: Чем Елену Полонскую удивил, потряс и порадовал 2021 год? ВИДЕО 29.12.2021, 14:280 Установлен фиксированный авансовый платеж по НДФЛ для иностранцев на 2022 год 29.12.2021, 14:170 Жителя Стругокрасненского района осудили за нецензурную критику полицейских 29.12.2021, 14:143 «Псковжилстрой»: Мы благодарны жителям области за доверие
29.12.2021, 14:000 Порховичка потратила все деньги с найденной на улице банковской карты 29.12.2021, 13:510 Елена Полонская назвала общую задачу гордумы и администрации Пскова 29.12.2021, 13:420 Юным псковичам предлагают поучаствовать во всероссийском кинофестивале 29.12.2021, 13:310 Два автомобиля столкнулись на перекрестке Коммунальная - Западная в Пскове
29.12.2021, 13:210 В Островском районе проходит всероссийская акция «С Новым годом, ветеран» 29.12.2021, 13:131 Пьяный порхович по неосторожности убил собутыльника 29.12.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Еленой Полонской 29.12.2021, 12:540 «Экосреда»: О реализованных в 2021 году экологических проектах. ВИДЕО
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru