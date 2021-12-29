Общество

Новогоднее желание подростка помогли исполнить псковские полицейские

В преддверии Нового года начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников и личный состав поддержали всероссийскую благотворительную акцию «Елка желаний». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

29 декабря в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова представители регионального УМВД от имени руководства поздравили его воспитанников и персонал с наступающим Новым годом, пожелали подшефным хорошего настроения, крепкого здоровья и исполнения желаний.

«К праздничному столу гости доставили пиццу, а чтобы школьные каникулы прошли для ребят веселее, приготовили для них специальные сертификаты. Особый подарок ждал 13-летнего Тимофея. Он давно мечтал о велосипеде. И вот теперь эта мечта сбылась. В рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" стражи порядка вручили Тимофею заветного "железного коня", а также передали поздравления от начальника управления Алексея Овсянникова», - добавили в пресс-службе.