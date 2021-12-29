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Общество

Дмитрий Барабанов наградил победителей конкурса «Художники Звездного — 2021»

30.12.2021 13:12|ПсковКомментариев: 0

Награды победителям конкурса «Художники Звездного — 2021» вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой вручил депутат Псковской городской Думы по округу №14 Дмитрий Барабанов. Об этом сообщается в группе микрорайона «Звездный» города Пскова в соцсети «ВКонтакте».

Конкурс рисунков среди юных жителей микрорайона «Звездный» проводили уже второй год подряд. В этом году в нем приняли участие 53 человека в трех возрастных группах. Самому старшему участнику исполнилось 14 лет, младшим — всего три года. 

Среди детей до шести лет были отмечены семь авторов: Александра Балакириева, Елизавета Константинова, Милана Алексеева, Ксения Смирнова, Светлана Гаврилова, Маша Свидерская и Алиса Лебедева. «Мы увеличили количество призов для малышей, поскольку работ в этой группе было намного больше», - отметили организаторы конкурса.

Победителями в возрастной группе от 7 до 9 лет стали Анисья Иванова, Иван Кузьмин, Тимофей Крокодилов, Артем Васильев и Лиза Филина. В группе от 10 до 14 лет лучшими признаны работы Полины Дмитриевой, Вероники Давалис, Лады Кравцовой и Марии Семеновой. 

Победители конкурса «Художники Звездного — 2021» получили призы от Дмитрия Барабанова, дипломы, сертификаты в детский мир и подарки от спонсоров: Псковской областной библиотеки для детей и юношества имени В. А. Каверина, «Лазертаг-Арены Прорыв» и магазина «Квадрат Псков». 

«Всем огромное спасибо за участие, а спонсорам - за достойные подарки. Делать выбор было действительно сложно, так как каждый рисунок по-своему хорош», - добавили организаторы.

Теги: #конкурс #дети #СитиИнвестГрупп
Источник: Псковская Лента Новостей
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