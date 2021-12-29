Общество

Псковичей призвали не тревожить домашних животных новогодними салютами

Псковская организация «Зоозащита» обратилась к жителям города Пскова с просьбой отказаться от запуска фейерверков вблизи жилых застроек в новогоднюю ночь, чтобы не тревожить домашних животных. Призыв опубликован в группе организации в социальной сети «ВКонтакте».

«Пожалуйста, запускайте салюты в нежилой зоне, как можно дальше от домов, а лучше откажитесь от этой традиции. Домашние и лесные животные достойны жить без страха!» - сказали в «Зоозащите».

Листовка для печати / «Зоозащита» в соцсети «ВКонтакте»

Кроме того, сотрудники организации попросили псковичей распечатать листовки с соответствующим призывом и развесить их в районах города. «Возможно, удастся "достучаться" до любителей грохота. Возможно, это убережет испуганный кожаный нос!» - отметили в «Зоозащите».