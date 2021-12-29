Общество

Более 1000 специальных операций провели псковские росгвардейцы за год

В Пскове под руководством начальника управления Росгвардии по Псковской области Игоря Иванова состоялось совещание, на котором подвели итоги служебно-боевой деятельности за год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

На встрече Игорь Иванов отметил, что, несмотря на непростую обстановку в связи с пандемией коронавируса, подразделения управления выполнили все поставленные перед ними задачи.

Так, сотрудники ОМОН «Кром» и СОБР «Гепард» провели более 1000 специальных операций, при оказании содействия правоохранительным органам задержали 465 подозреваемых в совершении преступлений и правонарушений, а также изъяли 70 единиц огнестрельного оружия. Кроме того, специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Кром» обезвредили и уничтожили 640 боеприпасов различного калибра и 20,83 килограмма взрывчатых веществ.

Помимо этого, личный состав подразделений вневедомственной охраны пресек 320 попыток совершения правонарушений в отношении охраняемого имущества физических и юридических лиц. За совершение правонарушений задержали более 1500 граждан, в отношении которых впоследствии возбудили 34 уголовных дела и составили 1376 протоколов об административных правонарушениях.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы организовали 4975 проверок условий хранения оружия у владельцев по месту жительства. В результате они аннулировали 84 лицензии и разрешения на право владения оружием. За год сотрудники изъяли 449 единиц оружия и 2024 патронов к огнестрельному оружию, а добровольно им сдали 662 единицы оружия и 2115 патронов.

В завершение совещания Игорь Иванов вручил отличившимся росгвардейцам благодарности и ценные подарки.