Общество

Фотофакт: Консервные банки вместо елочных игрушек

Новогоднюю ель в деревне Череха Псковского района украсили самодельными игрушками. Фотографии праздничного дерева в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте» разместила одна из подписчиц.

Фото здесь и далее: Надежда Тарачкова / «Жесть по-псковски»

Среди украшений можно увидеть, в том числе, игрушки, изготовленные из консервных крышек из-под шпротов.

«С такими ценами и "стабильным ростом реальных доходов населения" только на елочке скоро и посмотрим на эти шпроты», - последовал комментарий.

Еще одна псковичка заметила, что между тем на преображение населенных пунктов районов Псковской области в этом году выделили по миллиону рублей. Отметим, что Псковский и Великолукский районы получили на эти цели по 10 млн рублей, Островский район - 2 млн.