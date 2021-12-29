Общество

Клиенты СНГБ смогут получать 10% кэшбэка по бизнес-карте до конца марта

Клиенты Сургутнефтегазбанка могут получить 10% кэшбэка по бизнес-карте VISA до конца марта, а затем 0,55% на все. Каждый раз при накоплении 3 000 рублей кэшбэка он будет автоматически зачисляться на расчетный счет. Максимальная сумма в месяц – 10 000 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в банке.

Для подключения кэшбэка необходимо обратиться в офис по месту обслуживания расчетного счета для оформления заявления (лично или через СНГБ Онлайн Бизнес).

Категории кэшбэка: спорт, товары для детей, бытовая техника и электроника, рестораны и кафе, медицинские услуги и аптеки, продукты, топливо, авиа и железнодорожные билеты, проживание в гостиницах и прочие.

Подробнее ознакомиться с условиями программы лояльности можно на сайте СНГБ.