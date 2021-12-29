За сутки в Псковской области COVID-19 заразились 140 человек, пятеро умерли

140 человек в Псковской области заболели коронавирусом за прошедшие сутки. С начала пандемии факт заражения новой инфекцией в регионе подтвердили у 71 261 человека. Об этом сообщает официальный телеграм-канал области.
На данный момент проведено в Псковской области провели 714 219 исследований на коронавирус (+1 847). За все время пандемии выздоровели 67 051 пациент, 644 человека избавились от инфекции за сутки. Число смертей от коронавируса - 1 251 (+5 за сутки).
Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:
Псков – 23577
Великие Луки – 11404
Бежаницкий район – 753
Великолукский район – 1893
Гдовский район – 1158
Дедовичский район – 1701
Дновский район – 563
Красногородский район – 694
Куньинский район – 637
Локнянский район – 536
Невельский район – 2915
Новоржевский район – 853
Новосокольнический район – 1967
Опочецкий район – 2257
Островский район – 3144
Палкинский район – 684
Печорский район – 1574
Плюсский район – 1130
Порховский район – 2271
Псковский район – 5925
Пустошкинский район – 759
Пушкиногорский район – 864
Пыталовский район – 791
Себежский район – 1653
Стругокрасненский район – 1049
Усвятский район – 463
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.