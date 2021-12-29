Общество

За сутки в Псковской области COVID-19 заразились 140 человек, пятеро умерли

140 человек в Псковской области заболели коронавирусом за прошедшие сутки. С начала пандемии факт заражения новой инфекцией в регионе подтвердили у 71 261 человека. Об этом сообщает официальный телеграм-канал области.

На данный момент проведено в Псковской области провели 714 219 исследований на коронавирус (+1 847). За все время пандемии выздоровели 67 051 пациент, 644 человека избавились от инфекции за сутки. Число смертей от коронавируса - 1 251 (+5 за сутки).

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:

Псков – 23577

Великие Луки – 11404

Бежаницкий район – 753

Великолукский район – 1893

Гдовский район – 1158

Дедовичский район – 1701

Дновский район – 563

Красногородский район – 694

Куньинский район – 637

Локнянский район – 536

Невельский район – 2915

Новоржевский район – 853

Новосокольнический район – 1967

Опочецкий район – 2257

Островский район – 3144

Палкинский район – 684

Печорский район – 1574

Плюсский район – 1130

Порховский район – 2271

Псковский район – 5925

Пустошкинский район – 759

Пушкиногорский район – 864

Пыталовский район – 791

Себежский район – 1653

Стругокрасненский район – 1049

Усвятский район – 463

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.