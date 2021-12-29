Ветеранов из 14-го округа города Пскова поздравили с Новым годом

Ветеранов, проживающих в 14-м округе города Пскова, поздравили с наступающим Новым годом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в общественной приемной депутата Псковской городской Думы Дмитрия Барабанова.
Поздравления прошли в рамках акции «С Новым годом, ветеран!». Ее проводят при поддержке партии «Единая Россия» и движения «Волонтеры Победы». Подарки ветеранам вручают волонтеры.
Акция уже второй год подряд проходит во всех регионах страны, Депутаты всех уровней, сенаторы, волонтеры поздравляют фронтовиков с наступающим праздником и передают подарки.
Ранее сообщалось, что в Псковской области в рамках акции планируется поздравить более 190 фронтовиков.