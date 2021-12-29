Общество

Десять медиков в Псковской области получили по 150 тысяч рублей

Победителей конкурса «Лучший медицинский работник Псковской области» наградил губернатор Михаил Ведерников. Торжественное мероприятие прошло сегодня, 30 декабря, в администрации региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе органа власти.

За особые заслуги в здравоохранении, самоотверженный и добросовестный труд на благо региона, а также большой личный вклад в борьбу с пандемией COVID-19 Михаил Ведерников вручил десяти медикам дипломы и сертификаты на сумму 150 тысяч рублей.

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Глава региона поздравил приглашенных медиков с наступающим Новым годом и пожелал, чтобы у каждого из них была возможность провести этот праздник в кругу семьи, несмотря на высокую нагрузку на систему здравоохранения Псковской области из-за продолжающейся борьбы с COVID-19.

«С учетом дефицита кадров вы работаете за двоих, а иногда и за троих», — отметил Михаил Ведерников и обратил внимание, что для стимулирования врачей и специалистов в регионе реализуются различные меры поддержки.

Так, в прошлом году учреждено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области», оно уже присвоено 19-ти медикам региона. Конкурс «Лучший медицинский работник Псковской области» больше направлен на поощрение молодых врачей, которые ищут себя в профессии и постоянно развивают свои навыки. «Это не только наша оценка, но и выбор серьезных профессионалов, которые работают в сфере здравоохранения», — подчеркнул губернатор.

И. о. заведующей первым инфекционным отделением Псковской областной инфекционной больницы, врач-педиатр Диана Бикмуллина от лица всех лауреатов поблагодарила губернатора и профильный комитет за высокую оценку деятельности медиков и возможность работать на благо жителей региона. «Инфекционная больница дает мне возможность расти и развиваться как специалисту. Рада работать в нашем дружном и трудолюбивом коллективе. Нашей сплоченной командой мы готовы будем принять любые вызовы пандемии и оправдать оказанное нам доверие», — сказала врач.

В администрации отметили, что на соискание премии в 2021 году претендовали 17 человек. Лучших определили по итогам конкурсного отбора. При этом, в частности, были учтены заслуги при оказании медицинской помощи в условиях пандемии COVID-19.

Список лауреатов региональной профессиональной премии «Лучший медицинский работник Псковской области» в 2021 году можно увидеть по ссылке.