Имена десяти лучших педагогов назвали в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.
Церемония награждения лауреатов премии «Лучший педагогический работник Псковской области» состоялась сегодня, 30 декабря, в администрации Псковской области. Губернатор Михаил Ведерников вручил дипломы и сертификаты на сумму 150 тысяч рублей десяти профессионалам.
На соискание премии в этом году претендовали более 50 человек. При определении лауреатов учитывались успехи педагогов в реализации инновационных образовательных программ, результаты участия их учеников в различных интеллектуальных соревнованиях, функция классного руководства, использование в деятельности современных образовательных технологий и стремление к развитию своих профессиональных навыков.
Победителями конкурса стали:
Глава региона поблагодарил педагогов за труд и за то, что, несмотря на вынужденный переход на дистанционный формат в 2021 году, они выполняют план, учебную программу и неизменно на высоком уровне дают знания детям.
Одним из победителей конкурса «Лучший педагогический работник» стала учитель иностранного языка Локнянской средней общеобразовательной школы Ирина Полякова. В ответном слове она отметила важность таких профессиональных конкурсов. «Мы смотрим на свою работу с другой стороны, приходит глубокое осознание своей профессии», — сказала она. От лица всех педагогов Ирина Полякова поблагодарила главу региона за оценку ежедневного педагогического труда на таком высоком уровне и за то, что образование всегда считается приоритетным направлением деятельности для руководства Псковской области.
Напомним, премию «Лучший педагогический работник Псковской области» учредили по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. В 2020 году награду получили первые 10 лучших педагогических работников, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного и среднего профессионального образования.