Общество

Имена десяти лучших педагогов назвали в Псковской области

Имена десяти лучших педагогов назвали в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Церемония награждения лауреатов премии «Лучший педагогический работник Псковской области» состоялась сегодня, 30 декабря, в администрации Псковской области. Губернатор Михаил Ведерников вручил дипломы и сертификаты на сумму 150 тысяч рублей десяти профессионалам.

На соискание премии в этом году претендовали более 50 человек. При определении лауреатов учитывались успехи педагогов в реализации инновационных образовательных программ, результаты участия их учеников в различных интеллектуальных соревнованиях, функция классного руководства, использование в деятельности современных образовательных технологий и стремление к развитию своих профессиональных навыков.

Победителями конкурса стали:

Юлия Анушенкова - учитель средней общеобразовательной школы № 1 города Великие Луки;

Дмитрий Евдокимов - учитель средней общеобразовательной школы № 17 города Великие Луки;

Федор Леонов - педагог дополнительного образования центра развития творчества детей и молодежи Псковского района;

Наталья Львова - воспитатель Красногородской специальной (коррекционной) школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья;

Алексей Милков - преподаватель Псковского агротехнического колледжа;

Татьяна Одинцова - учитель Стругокрасненской средней общеобразовательной школы;

Наталья Прохорова - учитель «Многопрофильного правового лицея № 8» города Пскова;

Татьяна Смирнова - воспитатель детского сада № 26 комбинированного вида города Великие Луки;

Виктория Степанова - учитель Гуманитарного лицея города Пскова;

Ирина Полякова - учитель Локнянской средней общеобразовательной школы.

Глава региона поблагодарил педагогов за труд и за то, что, несмотря на вынужденный переход на дистанционный формат в 2021 году, они выполняют план, учебную программу и неизменно на высоком уровне дают знания детям.

Одним из победителей конкурса «Лучший педагогический работник» стала учитель иностранного языка Локнянской средней общеобразовательной школы Ирина Полякова. В ответном слове она отметила важность таких профессиональных конкурсов. «Мы смотрим на свою работу с другой стороны, приходит глубокое осознание своей профессии», — сказала она. От лица всех педагогов Ирина Полякова поблагодарила главу региона за оценку ежедневного педагогического труда на таком высоком уровне и за то, что образование всегда считается приоритетным направлением деятельности для руководства Псковской области.

Напомним, премию «Лучший педагогический работник Псковской области» учредили по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. В 2020 году награду получили первые 10 лучших педагогических работников, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного и среднего профессионального образования.