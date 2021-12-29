Общество

Ледяной дождь прогнозируют в Псковской области 31 декабря

Облачная погода с прояснениями ожидается на территории Псковской области 31 декабря. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, прогнозируются небольшие осадки, местами умеренные — снег и дождь. Утром и днем в отдельных районах пройдет ледяной дождь, на дорогах образуется гололедица.

Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -10 до -5 градусов, днем столбик термометра покажет от 0 до +2 градусов. Ожидается южный ветер со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление будет низким.

Ранее о погоде на территории Псковской области 31 декабря 1 января рассказывала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.