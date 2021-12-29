Общество

Более 190 человек задержали псковские росгвардейцы за прошедший год

Более 190 человек задержали псковские росгвардейцы за прошедший год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Заседание Координационного совета по вопросам частной охранной деятельности состоялось в Пскове. В мероприятии приняли участие заместитель начальника управления - начальник центра лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Василий Софин и руководители частных охранных организаций.

В Псковской области зарегистрировано и действуют 64 частных охранных организаций. Под охраной частных охранных организаций на территории региона находится более 4000 объектов.

За прошедший год частные охранники, задержали 191 гражданина, из которых 15 - за совершение преступлений и еще 176 - за административные правонарушения.

Участники мероприятия обсудили результаты исполнения подразделениями лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии государственной функции по контролю за частной охранной деятельностью в 2021 году.

Также росгвардейцы рассказали руководителям частных охранных организаций об изменениях в законодательстве регламентирующим деятельность частных охранных структур.