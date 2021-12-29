Общество

Юных псковичей приглашают на эксклюзивную трансляцию «Кремлевской елки»

31 декабря состоится эксклюзивная трансляция «Кремлевской елки» на канале «Карусель». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-службе региональной администрации.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

В этом году традиционное новогоднее представление на сцене Государственного Кремлевского дворца пройдет без зрителей в зале. Как отметили организаторы, ограничения связаны с заботой о здоровье маленьких посетителей. Впервые на премьеру новогоднего шоу пригласили сразу всех детей России, они смогут увидеть красочное зрелище благодаря трансляции из Кремля на телеканале «Карусель».

В основе сюжета «Волшебной сказки Стеклодува» лежит история мальчика Саши, которому, чтобы повзрослеть, необходимо пройти ряд испытаний, разочароваться в друзьях и вновь их обрести. Волшебник Стеклодув создает стеклянные шары из северного сияния, блеска глаз, морозного воздуха, теплых слов — и в каждую игрушку помещает героев сказок. На одной сцене встретятся Гуси-Лебеди, Емеля, Печка, Щука, Снеговик и Золотая Рыбка, исполняющая самые заветные желания.

Главными героями музыкальной постановки станут дети. Роли москвича Сашки, Злыдни и Ворона исполнят юные артисты детского театра «Домисолька» и театральных студий Москвы. В представлении задействовали более ста актеров и артистов балета, в их числе ведущие представители театров, победители и призеры всероссийских и международных соревнований по эстетической гимнастике, цирковая династия акробатов-жонглеров Тесленко и трехкратные золотые призеры международных фестивалей в Москве, Германии и Монте-Карло.

Новогоднее представление организовали заслуженный деятель искусств Российской Федерации, классик музыкальных постановок для детей Ефрем Подгайц, классик детской литературы Андрей Усачев и сценаристы Ольга Собенина и Александром Жуковым. Режиссером-постановщиком представления выступил Алексей Малыхин, художник-постановщик — заслуженный деятель искусств Российской Федерации Анатолий Нежный.

«Теперь благодаря телевидению “Кремлевская елка” приходит в каждый дом! Стать ее очевидцами могут все маленькие телезрители страны со своими родными и близкими: бабушками, дедушками, папами и мамами. Нас ждет новая сказка, в которой часть персонажей нам всем хорошо знакома, а с другими нам предстоит встретиться впервые. И если вы, будучи ребенком, когда-то мечтали попасть на “Кремлевскую елку”, то в этот раз у вас есть уникальная возможность вернуться в детство и побывать в Государственном Кремлевском дворце», — сказала главный редактор телеканала «Карусель» Вера Оболонкина.

Генеральный директор-художественный руководитель Государственного Кремлевского дворца, народный артист России Петр Шаболтай отметил, что ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, мешают пригласить десятки тысяч маленьких зрителей в Государственный Кремлевский дворец на новогодний праздник. «Но мы прикладываем максимум усилий, чтобы сохранить традицию проведения новогодних елочных представлений в Кремлевском дворце. И в этом году мы вновь ставим волшебный спектакль, который благодаря телевизионной трансляции смогут увидеть в последний вечер уходящего года жители всей России, а через некоторое время — интернет-трансляцию представления — люди во всем мире. Мы призываем всех не терять надежды на лучшее, верить в чудо и волшебство Нового года и надеемся, что уже в следующем году любимая всеми “Кремлевская елка” снова закружит в веселом хороводе девчонок и мальчишек из разных уголков нашей большой страны», — добавил генеральный директор-художественный руководитель Государственного Кремлевского дворца, народный артист России Петр Шаболтай.

С 1963 года Кремлевская елка в Государственном Кремлевском дворце является главным новогодним представлением. Добрая многолетняя традиция объединяет сотни тысяч детей, погружает их в чудесный мир зимней сказки в канун Нового года. Традиционное мероприятие организовали Московская федерация профсоюзов, правительство Москвы и управлением делами президента Российской Федерации.

«Перед Новым годом всегда хочется чуда. И наша сказка как раз об этом: о чудесах и удивительных приключениях, которые случаются в канун праздника. Современные декорации, уникальные костюмы и спецэффекты делают представление ярким и красочным. Каждый зритель почувствует магию новогодней сказки», — прокомментировал главный редактор канала «Карусель» Татьяна Цыварева.

Председатель Московской федерации профсоюзов заметил, что организаторы сделали все возможное, чтобы как можно большее количество семей с детьми прикоснулись к новогоднему волшебству и увидело настоящую сказку.

Вечером 31 декабря (после телевизионной трансляции) на сайте канала «Карусель» появится версия новогоднего представления с сурдопереводом для детей с нарушениями слуха. Передача начнется на телеканале «Карусель» 31 декабря в 18.00.