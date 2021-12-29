Общество

Александр Котов: Пусть каждый день года будет наполнен общением, достижениями, познанием нового

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил жителей региона с наступающим Новым годом и Рождеством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Встреча Нового года – всегда немного больше, чем просто праздничные хлопоты, приятные встречи и веселье. Это определенный рубеж, когда мы намеренно, а порой даже интуитивно пытаемся проанализировать, что удалось сделать, а что нет, переосмыслить события, оценить результат, построить планы на будущее», - отметил он.

Александр Котов подчеркнул, что у каждого в уходящем году были победы и поражения, были радостные минуты и трудные моменты.

«Пусть в наступающем году все добрые намерения обязательно станут реальностью, а дорога к достижению поставленных целей будет удачной и интересной. Пусть каждый день года имеет смысл и будет наполнен чем-то по-настоящему ценным: общением с близкими и друзьями, личностным ростом, профессиональными достижениями, познанием нового. Пусть для каждого из нас и для нашей страны 2022 год будет мирным и созидательным!» - сказал спикер регионального парламента.

«Доброго здоровья, счастья, удачи и благополучия! С Новым годом!» - добавил Александр Котов.