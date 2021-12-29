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Общество

Михаил Ведерников: Пусть 2022-й принесет яркие моменты и большие победы

31.12.2021 11:21|Псков

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с наступающим Новым годом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Уважаемые жители Псковской области! Дорогие друзья! Заканчивается непростой и насыщенный год. Он объединил в себе все трудности 2020-го и добавил новые масштабные вызовы. Но жизнь такая, какая она есть. И в ней неизбежны сложности и испытания. Вместе с тем, именно они помогают нам отбросить все мелкое и незначительное, научиться ценить самое важное — здоровье, жизнь, семью, родину», - сказал глава региона.
Он подчеркнул, что вызовы последних двух лет научили псковичей не отступать перед трудностями, а также быть сплоченными и едиными, верить в себя и свои возможности.

«Уходящий год стал временем кропотливой и результативной работы на ближайшую перспективу и на будущее. При этом мы не только достигли серьезных результатов, но и создали фундамент для новых достижений. Совместными усилиями мы сделали все, чтобы уходящий год запомнился именно светлыми моментами», - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор выразил благодарность всем, кто достойно трудился, ответственно подходил к вопросам борьбы с COVID-19, своей службой, работой, активной гражданской позицией помогал развивать Псковскую область.

«Конечно, нам еще многое предстоит сделать для ее развития и преображения. Но уже сейчас она уверенно меняется к лучшему, и в этом ваша большая заслуга. Искренне благодарен каждому, кто своим трудом и неравнодушием вносит вклад в развитие региона», - заметил он.

Глава региона пожелал всем здоровья, счастья и удачного Нового года, а также назвал этот праздник теплым и семейным.

«В это время каждый из нас о чем-то мечтает, строит планы на будущее, думает о благополучии своих детей и близких. Пусть 2022-й принесет новые успехи и достижения, новые яркие моменты и большие победы. Желаю, чтобы каждый день запоминался только положительными эмоциями и событиями. Крепкого всем здоровья, сил и большого настоящего человеческого счастья. С Новым годом! И пусть все сбудется!» - пожелал Михаил Ведерников.
Теги: #Новый год #губернатор #поздравление
Источник: Псковская Лента Новостей
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