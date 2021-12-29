Общество

Подарки воспитанникам дома ребенка передали псковские полицейские

Представители Госавтоинспекции в преддверии Нового года побывали в Печорском доме ребенка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области

«Новый год для всех - это самый волшебный, радостный и светлый праздник. Его ждут все ребятишки с верой в сказку и чудо. Тем более, дети, которые воспитываются без родителей, - отметили в ГИБДД. - По сложившейся доброй традиции ежегодно сотрудники Госавтоинспекции поздравляют детишек из Печорского дома ребенка. И в этот раз в рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» представители УГИБДД привезли для подопечных новогодние подарки, фрукты и средства гигиены. С учетом действующих ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, дорожные полицейские передали их ребятам вместе с новогодними поздравлениями и пожеланиями через директора учреждения».

Управление ГИБДД УМВД России по Псковской области