Общество

Дендролог предупредил о неожиданной опасности живых новогодних елей

На живых новогодних елках и пихтах могут жить клопы или клещи, и для их очистки потребуются токсичные для окружающей среды инсектициды. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказал дендролог Лев Яковлев.

Продавцы настаивают, что за подготовку деревьев отвечают поставщики — питомники, где выращивают ели и пихты. Яковлев отметил, что в таких питомниках полностью избавится от насекомых практически невозможно, так как для этого необходимы «мощные и токсичные» для окружающей среды инсектициды.

«В подавляющем большинстве случаев опасности для здоровья мелкие насекомые, которые могут быть на елке или пихте, не представляют <...> Можно столкнуться с лесными клопами, паутинными клещами и еще несколькими видами насекомых, живущих в экосистеме хвойного леса», — заявил эксперт.

Опасными для человека, пояснил дендролог, могут быть иксодовые клещи, которые переносят энцефалит и боррелиоз. По его словам, маловероятно найти их в пихтах, продаваемых в кадках, но все же в группе риска могут быть регионы, где фиксируются случаи этих заболеваний.

Также эксперт посоветовал не размещать елку около комнатных растений, так это в этом случае паутинный клещ может переползти на постоянную «флору» комнаты.

Как отмечает «Газета.ру», ранее председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Елена Казимир рассказала о пользе живых новогодних елок для иммунитета. По ее словам, дерево источает полезный запах хвои, а также выделяет фитонциды, которые очищают воздух от вредных бактерий.