Общество

Александр Козловский поздравил жителей Псковской области с Новым годом и Рождеством

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский поздравил жителей Псковской области с наступающим Новым Годом и Рождеством.

«Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2022-ым годом и Рождеством Христовым!

Уходящий год был наполнен самыми разными событиями. Но, подводя итоги, мы можем смело сказать о том, что все вместе справлялись с трудностями. Они сделали нас сильнее и укрепили в нас веру в собственные силы, веру в командный дух.

Пусть в наступающем году откроются новые горизонты, произойдет множество удивительных и приятных сюрпризов. Успешно продолжатся добрые начинания и воплотятся в жизнь поставленные задачи. Смело идите к новым вершинам, добивайтесь поставленных целей, никогда не сдавайтесь и всегда побеждайте!

Уважаемые жители Псковской области! Желаю, чтобы все Ваши сокровенные желания обязательно сбылись! Здоровья вам и вашим близким! Большого счастья и всего самого доброго! С Новым годом!» - говорится в тексте поздравления.