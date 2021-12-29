Общество

Для четырех из десяти россиян 2021 год оказался хуже предыдущего - опрос

Число тех, для кого уходящий год оказался хуже, чем 2020-й — первый год пандемии коронавируса с его продолжительным общенациональным локдауном, составляет 39%. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов России.

Для каждого четвертого опрошенного россиянина (25%) 2021 год оказался точно таким же, как 2020-й. «Цены очень выросли, тяжело переболел ковидом», - делились респонденты. О том, что в уходящем году дела шли лучше, чем в предыдущем, сообщили 23%. По их мнению, радует уже то, что в 2021-м не было столь жестких ограничительных мер, как весной 2020-го.

О том, что год выдался тяжелым, мужчины говорили чаще женщин (41% против 37% соответственно). Чаще всего же подобными мыслями делились россияне старше 45 лет (44%). Тех же, кто не увидел особой разницы между 2020-м и 2021-м, больше всего среди респондентов до 34 лет (28%). А вот среди опрошенных с доходом от 80 тысяч рублей больше как тех, для кого 2021 год оказался хуже предыдущего, так и тех, у кого дела, напротив, «пошли в гору» (26%).

В июле, сравнивая второй квартал 2020-го и аналогичный период 2021-го, лишь 20% россиян говорили, что жить стало лучше, по итогам этого года таковых стало чуть больше (23%), однако число негативных отзывов об уходящем годе увеличилось значительнее: 30% по итогам второго квартала 2021 года и 39% по итогам двенадцати месяцев 2021-го.