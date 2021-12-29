Общество

Институт философии РАН направил более 700 тысяч рублей на исследование ада и зла

Институт философии Российской академии наук заказал написание научной работы по теме «Является ли злом существование ада» за 742 тысячи рублей, свидетельствуют данные с сайта госзакупок.

Договор исполнили еще 7 октября. Кроме того, институт потратил столько же денег на исследование «Бесполезная свобода и проблема ада» и 686 тысяч — на работу по теме «Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея», уточнили в РИА Новости.

«Все это в рамках закона, в рамках гранта, который выделен. Люди выиграли конкурс на это, и там все распределено изначально из Российского научного фонда», — сообщили представители института.