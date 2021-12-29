Общество

Исследователи назвали самые необычные корпоративные подарки

Каждая вторая компания России дарит новогодние презенты партнерам и клиентам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании по поиску работы SuperJob.

По данным компании, корпоративные подарки на этот Новый год дарят чаще, чем в прошлом году, и совсем немного реже, чем до коронавируса. В опросе приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

Новогодние подарки для партнеров и клиентов в этом году подготовили 45% компаний. Год назад подарки дарили 4 из 10 работодателей. До пандемии в 2019 году — 48%.

Самым распространенным корпоративным подарком стали календари. На втором месте — сладости, на третьем — алкоголь. Компании дарят партнерам свою продукцию, наборы чая или кофе, канцелярские принадлежности и кружки.

Среди необычных подарков назывались «ватрушки» для катания с горок и куртки с подогревом.