Общество

Александр Гинцбург рассказал о влиянии шампанского на выработку антител у привитых

Директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о влиянии шампанского на выработку антител у привитых.

Один или два бокала шампанского в новогоднюю ночь не повлияют существенно на выработку антител к коронавирусу у тех, кто незадолго вакцинировался от ковида. Однако злоупотреблять алкоголем не стоит, приводит слова Александра Гинцбурга ТАСС.

«Полностью в новогоднюю ночь не обязательно отказываться от алкоголя, один-два бокала <...> антителам, не помешают», - рассказал он.

При этом ученый отметил, что злоупотребление алкогольными напитками в целом пагубно влияет на организм. «Злоупотребление алкоголем влияет на иммунную систему отрицательно, угнетает работу иммунных клеток и сужает сосуды. У людей, которые склонны к гипертонии, это еще один дополнительный фактор риска инсультов и инфарктов. В целом алкоголь ослабляет иммунитет и впоследствии повышает подверженность заражению коронавирусом», - заключил он.