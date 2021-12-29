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Общество

Новогодний фейерверк прогремел в Пскове. ВИДЕО

01.01.2022 01:36|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 1 января, в 1.00 в центре Пскова состоялся традиционный новогодний салют, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фейерверк длился семь минут. 

 
Теги: #Новый год #псков #фейерверк
Источник: Псковская Лента Новостей
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