Общество

Росгвардейцы обеспечили безопасность в Псковской области в новогоднюю ночь

Росгвардейцы обеспечили безопасность в Псковской области в новогоднюю ночь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

31 декабря в 22:30, в Пскове, на Октябрьской площади состоялся развод подразделений регионального управления Росгвардии и полиции.

На службу по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности заступили сотрудники ОМОН «Кром» управления Росгвардии по Псковской области.

Для незамедлительного реагирования и оказания помощи горожанам экипажи вневедомственной охраны Росгвардии несут службу на маршрутах патрулирования в круглосуточном режиме, подчеркнули в пресс-службе.