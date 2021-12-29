Общество

Полицейские продолжают розыск жителя Псковского района

Полицейские продолжают розыск жителя Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полиция продолжает разыскивать жителя деревни Гверздонь Псковского района, Геннадия Баранова 1960 года рождения. Мужчина 1 июня 2020 года ушел из псковской областной больницы после оказания ему медицинской помощи. До сих пор его местонахождение неизвестно.

На вид псковичу 65-70 лет. Он имеет рост 165-170 сантиметров, худощавое телосложение, лицо овальной формы. Пропавший имеет короткие темные с сединой, волнистые волосы, карие глаза, прямой нос, тонике губы. Носит усы.

Особая примета: в месте сгиба кисти на правой руке выпирает кость (из-за перелома со смещением).

На момент пропажи на нем была черная куртка, белые брюки и темные сандалии.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Геннадия Баранова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.