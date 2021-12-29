Общество

Вакцину с пожизненной защитой от COVID-19 разрабатывают в Японии

Вакцину с пожизненной защитой от COVID-19 разрабатывают в Японии. Институт Токио запланировал ее испытания в 2023 году.

Прививку уже проверили на мышах, иммунитет у них держится как минимум 20 месяцев. В случае успешных клинических испытаний вакцину могут вывести на рынок в 2024 году, сообщает РБК со ссылкой на интервью исследователя Токийского института медицинский исследований Митинори Кохара изданию Japan Times.

После начала пандемии весной 2020 года группа ученых под руководством Кохары стала изучать возможность использования разработанной в 1796 году вакцины от оспы для создания прививки от COVID-19. Ученые выбрали этот образец из-за того, что в его основе лежит неопасный для человека вирус коровьей оспы, прививка доказала эффективность и является однокомпонентной. Исследователи начали работать над созданием рекомбинантного вируса вакцины со спайковым белком вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, в апреле 2020 года.

«Эксперименты на зараженных птичьим гриппом мышах <…> продемонстрировали высокий уровень антител, который поддерживался более 20 месяцев или на протяжении практически всей жизни мыши. Все зараженные и вакцинированные мыши выжили, невакцинированные умерли», — рассказал ученый.

Опыты на макаках подтвердили способность вакцины формировать защиту от пневмонии. Также исследователи обнаружили, что количество вируса в легких привитых животных снижалось до отметки ниже определяемого уровня после семи дней с момента заражения.